Las carabelas de Colón inspiran los nuevos tronos reales de la Cabalgata de Reyes 2026 en Huelva

Huelva tiene ya todo preparado para vivir mañana, 5 de enero, una de sus citas más esperadas del año: la Cabalgata de los Reyes Magos 2026, que estará marcada por el estreno de tres nuevos tronos reales inspirados en las carabelas de Cristóbal Colón, una apuesta artística y simbólica que refuerza la identidad onubense de la comitiva.

Las nuevas carrozas, diseñadas por el artista onubense Juan Robles y elaboradas por la empresa Volumen Huelva, dirigida por Manuel Seisdedos, recrean auténticas carabelas con proa, popa y balaustradas, sobre grandes bateas de ocho metros de largo y cinco de altura. Cada una presenta una estética diferenciada, con colores en oro, plata y cobre, y animales simbólicos a ambos lados: caballos blancos para Melchor, camellos para Gaspar y elefantes para Baltasar, todo ello realzado por una cuidada iluminación LED que brillará especialmente durante el recorrido nocturno.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha mostrado su entusiasmo tras supervisar los preparativos, destacando que se trata de “unos tronos singulares, identificativos de la ciudad y llamados a convertirse en una seña de identidad de la Navidad onubense”, fruto de un concurso de ideas y de un importante trabajo creativo.

Sus Majestades presidirán un cortejo formado por 13 carrozas y más de 500 personas, entre figurantes, pajes, bandas de música, charangas y animaciones. Entre las carrozas temáticas destacan las dedicadas al Patio del Amor, el centenario del vuelo del Plus Ultra, el Belén onubense —con referencias como la Fuente Vieja o el Humilladero de la Cinta— y el luminoso trono de la Estrella de la Ilusión. El desfile se completa con homenajes a universos infantiles y populares como Star Wars en su 50 aniversario, El Mago de Oz, Caperucita Roja, Shrek, un aquelarre fantástico y animales en blanco y negro con pingüinos y osos panda.

Durante la mañana, los Reyes Magos realizarán su tradicional recorrido solidario por distintos centros sociales y asistenciales de la ciudad, entre ellos el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, residencias de mayores y centros de personas con discapacidad.

La cabalgata saldrá a las 15.30 horas desde la explanada del Centro Social La Orden y, tras la ofrenda floral en el Santuario de la Cinta, recorrerá buena parte de la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento de Huelva en torno a las 21.00 horas.

Como novedad consolidada, Emtusa ofrecerá autobuses urbanos gratuitos desde las 15.00 horas para facilitar el acceso al recorrido.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, respetando las indicaciones de seguridad, extremando la atención con menores y personas mayores y planificando con antelación la asistencia al desfile, para que la noche más mágica del año vuelva a vivirse en Huelva con ilusión y seguridad.