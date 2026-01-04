La magia ya está en Huelva: los Reyes Magos llegan por mar para llenar la ciudad de ilusión

Huelva ha vuelto a abrir hoy sus puertas a la ilusión. En la tarde de este domingo 4 de enero, los Reyes Magos de Oriente han llegado por mar a la ciudad, acompañados por la Estrella de la Ilusión, en una de las citas más esperadas de la Navidad onubense. El desembarco, adelantado a las 17.00 horas por la previsión meteorológica, se ha desarrollado con normalidad en la Marina del Odiel del Muelle de Levante, envuelto en un ambiente de emoción, nervios y sonrisas.

Llegada de los Reyes Magos a Huelva.

Por tercer año consecutivo, la llegada marítima de Sus Majestades se consolida como un momento único, con el Heraldo Real encabezando el cortejo y anunciando a todos que la noche más mágica del año está cada vez más cerca. Tras pisar tierra firme, Melchor, Gaspar y Baltasar han iniciado su recorrido por las principales avenidas de la ciudad hasta la llegada al Ayuntamiento donde recibirán a cientos de niñas y niñas.

Allí escucharan sus deseos, sueños y promesas, en uno de los momentos más entrañables de la jornada. Con la llegada de Sus Majestades, Huelva entra de lleno en la recta final de la Navidad, con la ilusión intacta y la mirada puesta en la gran Cabalgata del 5 de enero, cuando la magia recorrerá de nuevo las calles de la capital.