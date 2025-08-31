Recta final para inscribirse en los cursos de idiomas de la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva encara la recta final del periodo de inscripción en los cursos de idiomas que organiza su Servicio de Lenguas Modernas. Hasta el próximo 18 de septiembre permanecerá abierto el plazo para matricularse en una oferta formativa que incluye inglés, francés, alemán, italiano, japonés y portugués, con clases en todos los niveles y distintas modalidades: presenciales, online, cuatrimestrales y anuales.

Los cursos están dirigidos a cualquier persona mayor de 16 años, sin necesidad de pertenecer a la comunidad universitaria. Con precios que oscilan entre 220 euros para estudiantes de la UHU y 275 euros para el público general, la propuesta se presenta como una oportunidad asequible para quienes buscan mejorar sus competencias lingüísticas con aval oficial.

Además, la formación está diseñada para preparar a los alumnos en acreditaciones reconocidas como APTIS o Cambridge, con profesorado especializado y pruebas de nivel incluidas para quienes no dispongan de título previo o lo tengan caducado. Desde el Servicio de Lenguas Modernas destacan que estos cursos “abren puertas académicas y profesionales en un mercado cada vez más globalizado”.

Con las clases previstas para comenzar en octubre y las plazas limitadas, la Universidad de Huelva anima a los interesados a no esperar al último momento y formalizar su inscripción antes de que finalice el plazo. Una ocasión para invertir en el futuro y aprender un nuevo idioma o perfeccionarlo con la garantía de una institución universitaria.