Raimundo Amador y Maldita Nerea, protagonistas de la segunda jornada musical de la Cinta

La Cinta 2025 continúa este sábado con una programación que traerá a Huelva a artistas de primer nivel. En el Recinto de La Orden, los focos estarán puestos en el mítico guitarrista Raimundo Amador, que actuará a las 22:00 horas, seguido del joven artista Gonzalo Alhambra a medianoche.

Mientras, el Parque Alcalde Juan Ceada recibirá a Maldita Nerea a las 22:00 horas y a Ultraligera a las 00:00, ofreciendo una noche que combinará grandes éxitos del pop español con las nuevas tendencias musicales.

En el ámbito religioso, la Hermandad de la Cinta celebrará este sábado la Ofrenda Floral en el Santuario, uno de los actos más tradicionales y emotivos de las fiestas patronales.