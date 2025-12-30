El Punto Limpio Móvil recoge en 2025 más de 28 toneladas de residuos en los barrios de Huelva

La concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva ha hecho balance de la actividad del Punto Limpio Móvil durante 2025, un año en el que este servicio ha permitido recoger más de 28 toneladas de residuos domésticos en los distintos barrios de la ciudad.

Entre los materiales depositados destacan la ropa y los pequeños electrodomésticos, que suman cerca de 11.260 kilos, seguidos de teléfonos móviles, con 4.880 kilos, y pilas y baterías, con 1.775 kilos, lo que pone de manifiesto la utilidad de este recurso para la correcta gestión de residuos no voluminosos y potencialmente contaminantes.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha señalado que el objetivo del Punto Limpio Móvil es “sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de implicarse en el reciclaje y avanzar en la mejora del control y la gestión de residuos en la ciudad, acercando este servicio a los barrios”. En este sentido, ha destacado que se trata de “un sistema cómodo para facilitar la separación de residuos, primer paso para su posterior reciclado y tratamiento”.

La edil ha recordado que el Punto Limpio Móvil no se encuentra operativo durante el mes de diciembre, periodo en el que se retira de las calles para labores de limpieza y mantenimiento, y ha anunciado que el servicio volverá a funcionar el próximo 13 de enero.

Entre los residuos admitidos se encuentran vidrio, papel, cartón, metales y plásticos; aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos; textiles y calzado; así como residuos peligrosos como cartuchos de tinta y tóner, lámparas, pilas, baterías, aerosoles, radiografías, pinturas, disolventes, barnices o aceites vegetales de uso doméstico.

El Punto Limpio Móvil sigue una ruta itinerante por todas las barriadas de Huelva, con paradas señalizadas en la vía pública que se comunican previamente a las asociaciones vecinales y se anuncian a través de la web municipal y redes sociales. Cada ubicación se mantiene durante una semana, trasladándose posteriormente a otro punto de la ciudad.

Además, para la recogida de residuos voluminosos, el Ayuntamiento dispone de un servicio gratuito, previa solicitud en el teléfono 959 159 299, reforzando así su apuesta por una ciudad más limpia y sostenible.