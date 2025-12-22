El Puerto de Huelva renueva su parque móvil con 12 nuevos vehículos

El Puerto de Huelva ha dado un paso adelante en la modernización de su parque móvil con la incorporación de 12 nuevos vehículos, destinados a mejorar la seguridad y eficiencia de sus servicios. Con esta renovación, la flota total del puerto alcanza los 35 vehículos.

El presidente del Puerto, Alberto Santana, acompañado por el director, Alfonso Peña, y el jefe del Área de Explotación, Abelardo Budia, realizó una visita al Muelle de Levante donde se expusieron los nuevos vehículos. Santana destacó que la inversión refuerza la seguridad y permite a la Policía Portuaria desempeñar sus funciones con vehículos más modernos y adaptados a sus necesidades.

De los 12 vehículos, seis están destinados a la Policía Portuaria, incluyendo tres todoterrenos, un todocamino y dos motocicletas. Todos ellos cuentan con rotulación Battenburg de alta visibilidad, puentes de luces prioritarias, paneles de mensaje variable y luces perimetrales. Además, disponen de equipamiento complementario como linternas de alta visibilidad, kit de señales, balizas LED, defensas delanteras y emisoras para comunicación.

El resto de la flota renovada incluye dos furgonetas y cuatro todocaminos, que se distribuirán entre distintas áreas del puerto para mejorar la operatividad y movilidad de los distintos servicios.

Con esta renovación, el Puerto de Huelva refuerza su compromiso con la seguridad y eficiencia operativa, garantizando que sus vehículos cumplan con los estándares modernos de servicio y protección.