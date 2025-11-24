El Puerto de Huelva refuerza la sostenibilidad con la segunda fase del Recinto 4 para dragados

La Autoridad Portuaria de Huelva ha iniciado la segunda fase del proyecto del Recinto Nº 4, destinado a materiales procedentes de dragado en la margen derecha de la ría. Esta ampliación permitirá unir la primera fase con el recinto tercero y aumentar la capacidad de confinamiento en aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos, optimizando la gestión de los materiales dragados y reforzando la sostenibilidad de las operaciones portuarias.

El proyecto, incluido en el Plan de Inversiones 2024-2028 aprobado por Puertos del Estado, cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGeneration EU). Además de mejorar la operativa del puerto, garantiza la confinación segura de los dragados y contribuye a la regeneración de espacios naturales en la ría, consolidando a Huelva como referente internacional en gestión ambiental de dragados, reconocido con el premio Working with Nature de PIANC.

Con esta actuación, el Puerto de Huelva reafirma su compromiso con infraestructuras sostenibles, eficiencia energética, reducción del impacto ambiental y adaptación a los retos climáticos, consolidando la economía circular y la preservación de la biodiversidad en su entorno.