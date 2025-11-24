Corte total de tráfico en la avenida Escultora Miss Whitney este martes y miércoles

El tráfico en la avenida Escultora Miss Whitney permanecerá cortado de forma total los próximos días 25 y 26 de noviembre, martes y miércoles, en horario de 7:00 a 14:00 horas, debido a trabajos de repintado y señalización de la calzada, según ha informado el Ayuntamiento de Huelva.

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas durante estos días para evitar retrasos, así como extremar la precaución en las zonas próximas a la intervención. Los trabajos forman parte del mantenimiento y mejora de la señalización vial en la ciudad.