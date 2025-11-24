Buscar
lunes. 24.11.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    17.3 °C
    nubes

Corte total de tráfico en la avenida Escultora Miss Whitney este martes y miércoles

El Ayuntamiento de Huelva anuncia trabajos de repintado y señalización de la calzada

Corte de calle en Escultora Miss Whitney.
Corte de calle en Escultora Miss Whitney.
Corte de calle
Corte total de tráfico en la avenida Escultora Miss Whitney este martes y miércoles
Redacción
Redacción
24/11/25 - 13:09

El tráfico en la avenida Escultora Miss Whitney permanecerá cortado de forma total los próximos días 25 y 26 de noviembre, martes y miércoles, en horario de 7:00 a 14:00 horas, debido a trabajos de repintado y señalización de la calzada, según ha informado el Ayuntamiento de Huelva.

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas durante estos días para evitar retrasos, así como extremar la precaución en las zonas próximas a la intervención. Los trabajos forman parte del mantenimiento y mejora de la señalización vial en la ciudad.