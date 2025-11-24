La Casa Colón acoge la décima gala ‘Andalucía canta’ del Orfeón de Huelva

La décima edición de la gala ‘Andalucía canta’, organizada por el Orfeón y Escolanía de Huelva, se celebrará este miércoles 26 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio de la Casa Colón. El evento coincide con el 20 aniversario de la formación, que lleva dos décadas enriqueciendo la vida cultural de la capital y la provincia.

El vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, ha destacado la relevancia de la cita y la calidad artística del programa, que incluirá ópera, zarzuela, música española, ballet clásico y ritmos latinoamericanos. Por su parte, Carmelo Vicente Ballester, director del Orfeón, ha recordado que la gala se eleva este año con un programa más amplio que incorpora por primera vez ballet y baile español, además de proyecciones audiovisuales vinculadas a las obras interpretadas.

El evento contará con artistas invitados como el tenor José Miguel Otero, ganador de ‘Tierra de Talentos 2023’, la soprano Marta Capilla y el barítono Antonio Rodríguez. El coro Voces del Mar participará con 12 integrantes, mientras que la Escuela Profesional de Ballet de Alejandro López y la Academia de Baile de Isabel Toscano aportarán danza clásica y española.

María José Duque, representante de Voces del Mar, ha animado al público a asistir destacando la calidad y variedad del espectáculo, mientras que el tenor José Miguel Otero ha subrayado la importancia de la gala para visibilizar el talento lírico onubense y preservar la historia de la música clásica en la provincia. Las entradas están disponibles en la plataforma oficial del Ayuntamiento de Huelva.