El Puerto de Huelva refuerza su conexión con Canarias con una nueva salida semanal de Alisios Shipping Lines

El Puerto de Huelva ha estrenado una nueva salida semanal en contenedor hacia Canarias de la mano de la naviera Alisios Shipping Lines. Desde el 23 de septiembre, el buque ‘Aquarius’, con capacidad para 700 TEUs, parte cada martes desde el Muelle Sur con destino a Las Palmas y Tenerife, en una ruta que se suma a la que ya se opera los viernes.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado que “esta nueva apuesta de la naviera Alisios Shipping Lines por el Puerto de Huelva refuerza la conectividad de las Islas Canarias con la Península, además de potenciar el papel y la contribución de nuestro puerto al Corredor Atlántico Europeo, más concretamente en el ámbito relacionado con la parte marítima de este corredor Huelva-Canarias y en las conexiones terrestres ferroviarias Huelva–Sevilla–Madrid”. Santana agradeció además a la compañía “su compromiso con el Puerto de Huelva y su alto nivel de servicio que, bajo la marca impulsada por este puerto Ruta1400 Huelva–Canarias, ofrece a todos los clientes que enrutan sus mercancías a través de Huelva”.

Por su parte, el delegado de Alisios Shipping Lines en la zona Sur, Gerardo García Gavira, señaló que “con esta nueva salida respondemos a la demanda del mercado con un aumento en nuestra capacidad de transporte de contenedores. La combinación de nuestras operaciones marítimas con cuatro trenes semanales directos desde la terminal de Sevilla-Majarabique y otros cuatro desde Madrid-Abroñigal y Fuenlabrada asegura una cadena logística eficiente y sostenible, valorada por nuestros clientes”.

La compañía apuesta por la multimodalidad y la sincromodalidad, combinando transporte marítimo y ferroviario para ofrecer tiempos de tránsito competitivos y una menor huella de carbono. Alisios Shipping Lines, que opera en el Puerto de Huelva desde 2017, duplica así su frecuencia semanal en la ruta con Canarias.

El ‘Aquarius’ zarpa los martes hacia el archipiélago y regresa a Huelva los lunes, con escalas en Las Palmas los jueves por la tarde y en Tenerife los viernes por la mañana. Esta programación permitirá, además, incrementar las importaciones de contenedores refrigerados de plátano mediante un servicio exprés de retorno.