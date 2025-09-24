El nuevo campo de rugby del parque Juan Duque de El Torrejón cobra vida este sábado con un torneo internacional

La capital onubense vivirá este sábado 27 de septiembre una jornada deportiva histórica con la inauguración oficial del nuevo campo de rugby del parque Juan Duque, ubicado en el barrio de El Torrejón. La concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, presentó junto a Ricardo Zarso, presidente del CD Rugby Tartessos, y el coordinador deportivo del club, Ramón Piedras, el torneo que dará vida a estas instalaciones, con acceso gratuito desde las 10:00 horas.

“Vamos a poder disfrutar del mejor rugby de la mano de nuestros paisanos y equipos invitados del Algarve y Badajoz, en un espectáculo en el que la deportividad y la espectacularidad del rugby serán protagonistas”, destacó Rubio. La actividad se enmarca en la II Feria del Legado Británico, reconociendo la tradición británica de este deporte junto con el fútbol y el tenis.

Zarso recordó que el primer partido de rugby documentado en Huelva data de 1906, pero que hasta ahora la provincia carecía de un campo homologado. “Contar con estas instalaciones es un antes y un después para el rugby y el deporte en general en Huelva”, afirmó.

El torneo abrirá con una exhibición de las categorías inferiores del club Tartessos, seguida del partido femenino entre CD Rugby Tartessos y Club Rugby Universidad del Algarve, poniendo el foco en el rugby femenino. Posteriormente, el equipo senior del Tartessos se medirá al CD Rugby Badajoz, cerrando la jornada competitiva con el partido sub-18. Tras los encuentros, se celebrará el tradicional “tercer tiempo” para fomentar la convivencia entre participantes y público.

Rubio y los responsables del club invitaron a los onubenses a acercarse en familia, “a disfrutar de una mañana de deporte y a conocer un rugby que sorprende a quienes lo descubren”.

Las nuevas instalaciones, desarrolladas por la Junta de Andalucía sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento, incluyen además un campo de fútbol 7 de césped artificial, pistas multiusos, vestuarios, aseos y zonas de descanso.