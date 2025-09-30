El Puerto de Huelva presenta su Hub Logístico del Frío en Fruit Attraction

El Puerto de Huelva, junto a Puertos del Estado y Friportsur, ha presentado este martes en la feria internacional Fruit Attraction de Madrid su Hub Logístico del Frío, unas instalaciones pensadas para la gestión de mercancías a temperatura controlada. La presentación tuvo lugar en el stand de Puertos del Estado y contó con la presencia de representantes institucionales y del sector exportador y logístico.

El Hub Logístico del Frío se encuentra en el Muelle Sur, junto al Puesto de Control Fronterizo, y ocupa una parcela de 32.525 metros cuadrados. Cuenta con un silo autoportante automatizado de 5.000 m² y 32 metros de altura, convirtiéndose en una de las plataformas frigoríficas más avanzadas de Europa en capacidad, innovación tecnológica y digitalización.

Con una capacidad total de 180.000 metros cúbicos —24.000 posiciones para congelado y 2.000 para refrigerado—, la instalación permitirá gestionar contenedores, tráfico rodado y mercancía general, reforzando la logística del frío del puerto y la competitividad de las exportaciones onubenses, especialmente de productos hortofrutícolas.

Durante el acto, los responsables de Puertos del Estado y del Puerto de Huelva destacaron la importancia de este tipo de proyectos como ejemplo de cooperación público-privada y de impulso a la innovación y sostenibilidad. Asimismo, subrayaron el papel estratégico del puerto onubense en el arco suratlántico y su proyección hacia América, el norte y oeste de África y el Mediterráneo.

Por su parte, el presidente de Friportsur resaltó que el desarrollo del Hub Logístico del Frío supondrá un impulso importante para el tráfico de mercancías a temperatura controlada, especialmente alimentos, y agradeció la colaboración del Puerto y de empresas como Enagás en la puesta en marcha de estas instalaciones de vanguardia.