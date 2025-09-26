Buscar
26.09.2025
El Puerto de Huelva se presenta en Fruit Attraction como referente en logística de mercancías a temperatura controlada

El Hub Logístico del Frío se exhibirá en Madrid para potenciar exportaciones y conectividad internacional del Muelle Sur

Muelle Sur del Puerto de Huelva.
Puerto Huelva
Redacción
26/09/25 - 12:51

El Puerto de Huelva participa entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la 17ª edición de la muestra Fruit Attraction de Madrid, organizada por IFEMA y FEPEX, con el objetivo de posicionarse como referente en la logística de mercancías a temperatura controlada. La delegación, encabezada por el presidente Alberto Santana, presentará el Hub Logístico del Frío el 30 de septiembre a las 11.30 horas en el stand de Puertos del Estado junto con Frigoríficos Portuarios del Sur (Friportsur).

Durante la feria, los representantes onubenses mantendrán reuniones con empresas hortofrutícolas, navieras y de transporte para impulsar los flujos de mercancías a través del Muelle Sur, cuya plataforma intermodal cuenta con instalaciones de frío especializadas. El puerto mueve anualmente más de 160.000 toneladas de frutas, hortalizas y legumbres, y mantiene conexiones regulares con Marruecos, África occidental, Levante español, Canarias, Oriente Medio, India, Pakistán y Canadá.

El Muelle Sur dispone de 1.275 metros de línea de atraque, una terminal de contenedores de 58.000 metros cuadrados ampliable a 250.000 en los próximos años, y zonas para tráfico rodado y ferroviario con capacidad de operar simultáneamente varios buques y servicios de mercancía reefer. El Hub Logístico del Frío ofrece 180.000 metros cúbicos de almacenamiento, incluyendo un silo automatizado de 5.000 metros cuadrados y 32 metros de altura, destacando por su innovación tecnológica y digitalización, consolidándose como uno de los centros de frío portuario más importantes de Europa.