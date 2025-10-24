El Puerto de Huelva premia dos proyectos innovadores de sus trabajadores

Dos proyectos impulsados por empleados del Puerto de Huelva han sido reconocidos en la II edición del concurso de ideas ‘Mejora tu puerto’, organizado por la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva y Telefónica.

El primer premio recayó en César Cepas Pérez por su propuesta de un Sistema de Información Geográfica en tiempo real destinado a optimizar las operaciones portuarias. El segundo premio fue para Carlos Javier Núñez Sánchez, quien presentó un odotipo para la Autoridad Portuaria de Huelva. Además, el jurado otorgó menciones especiales a Manuel Joaquín Márquez García por la calidad de sus cuatro propuestas, y a David Pardo Garrido, Javier Márquez Mendoza y Juan José Doval Sánchez por el valor de sus ideas.

La convocatoria contó con la participación de una treintena de propuestas, de las cuales 11 fueron finalistas por su creatividad, viabilidad y compromiso con la transformación del Puerto de Huelva. El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, destacó la importancia de esta iniciativa para fomentar la digitalización y la innovación interna, mejorar la competitividad en la cadena logística internacional e impulsar el talento local.

La entrega de premios tuvo lugar en la Lonja de la Innovación, con la presencia del presidente del puerto y del jurado, formado por representantes de Telefónica y del propio Puerto de Huelva, consolidando así la participación de los trabajadores en la transformación de la entidad y en la promoción de la innovación en el sector portuario.