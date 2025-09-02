El Puerto de Huelva participará en el Congreso CITCA Suncruise 2025 sobre turismo náutico y de cruceros

El Puerto de Huelva volverá a estar presente en el Congreso CITCA Suncruise 2025, uno de los eventos de referencia del turismo náutico y de cruceros, que se celebrará del 15 al 17 de octubre en Motril y Granada, organizado por Suncruise Andalucía.

Durante el congreso, los participantes analizarán aspectos clave del sector como la sostenibilidad, la transición energética, la innovación tecnológica y el impacto social de los cruceros en los destinos turísticos. Además, se debatirá sobre nuevas oportunidades de desarrollo y estrategias de promoción en el mercado internacional, con especial atención al segmento de lujo.

Desde el Puerto de Huelva, los responsables trabajan para impulsar el turismo náutico y de cruceros, consolidando la provincia como un destino atractivo y competitivo dentro del sector. La participación en este tipo de eventos permite al puerto mantenerse al día en tendencias globales, establecer sinergias con otros puertos y fortalecer su posicionamiento en el ámbito del turismo marítimo.

El Congreso CITCA Suncruise se perfila como un punto de encuentro estratégico para autoridades portuarias, empresas del sector y expertos en turismo, reforzando la imagen de Andalucía como destino líder en cruceros y actividades náuticas de calidad.