El acto solemne se celebrará el 5 de septiembre en el Santuario ante la imagen de la Patrona

Puerto de Huelva, nombrado Hermano Mayor Honorario de la Virgen de la Cinta
Redacción
27/08/25 - 10:52

La Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, Patrona Coronada y Alcaldesa Perpetua de los Marineros, ha decidido otorgar a la Autoridad Portuaria de Huelva el título de Hermano Mayor Honorario. La decisión, adoptada por aclamación durante el Cabildo General de Hermanos a propuesta de su Junta de Oficiales de Gobierno, reconoce los estrechos vínculos históricos entre la Virgen y los marineros, así como la actividad marítima que ha caracterizado a la ciudad a lo largo de los siglos.

El nombramiento simboliza la conexión centenaria entre la Hermandad y el Puerto, institución que representa la continuidad de la tradición marinera onubense bajo la protección y advocación de la Virgen de la Cinta.

El acto solemne de entrega de la medalla acreditativa del título se celebrará el próximo 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Santuario, en el marco de los actos previos a la festividad de la Patrona. La ceremonia tendrá lugar ante la imagen de la Virgen, en un gesto que refuerza la vinculación entre la Hermandad, el Puerto y la comunidad marinera de Huelva.