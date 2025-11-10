El Puerto de Huelva moderniza su saneamiento con una inversión de 2,4 millones de euros

El Puerto de Huelva ha completado unas obras clave para mejorar la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión de aguas residuales. La intervención permite la conexión del Muelle Sur a la red básica de saneamiento, con un presupuesto que asciende a 2,4 millones de euros.

La actuación, financiada con fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) dentro del Plan NextGenerationEU, refuerza la capacidad del puerto para tratar de manera más eficaz las aguas residuales urbanas y protege el entorno marítimo de la zona.

Con esta iniciativa, el Puerto de Huelva no solo cumple con los estándares de sostenibilidad europeos, sino que también avanza en la modernización de sus infraestructuras, apostando por un modelo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.