El Puerto de Huelva invertirá 5,8 millones para ampliar la capacidad operativa del Muelle Sur

El Puerto de Huelva comenzará en las próximas semanas las obras de pavimentación de la zona norte del Muelle Sur con el objetivo de aumentar su capacidad operativa y responder al crecimiento del tráfico de mercancía general.

La actuación, ya adjudicada tras el proceso de licitación pública, contará con una inversión superior a 5,8 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

Las obras permitirán ampliar la superficie destinada al movimiento de contenedores, tráfico Ro-Ro y carga de proyecto de grandes dimensiones, reforzando así la actividad logística y portuaria de las instalaciones onubenses.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, aseguró que esta actuación responde a la apuesta de la Autoridad Portuaria por impulsar el tráfico de mercancía general tras el incremento de conexiones marítimas regulares con mercados internacionales.

El proyecto contempla la pavimentación de más de 26.000 metros cuadrados anexos a la actual terminal de contenedores, además de la ejecución de redes de drenaje, nuevo alumbrado, cerramiento perimetral y sistemas de videovigilancia para mejorar la seguridad de las operaciones.

La ampliación se produce después de que el Puerto de Huelva ejecutara recientemente la prolongación hacia el norte de la línea de atraque del Muelle Sur en 526 metros, permitiendo operar con buques de mayores dimensiones.

Con esta actuación, la línea de atraque supera ya los 1.200 metros de longitud.

Según los datos aportados por la Autoridad Portuaria, el tráfico de mercancía general superó en 2025 los 1,8 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 5,7% respecto al año anterior.