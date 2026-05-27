El Ayuntamiento impulsa la participación vecinal para definir los proyectos de la EDIL en el entorno del Lazareto

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado un encuentro participativo con vecinos y colectivos del entorno del Centro Municipal Lazareto para avanzar en el diseño definitivo de los proyectos incluidos en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), vinculados a la rehabilitación de la antigua cárcel provincial.

La reunión, presidida por la alcaldesa Pilar Miranda, ha servido para recoger propuestas y demandas vecinales antes de la licitación de cinco actuaciones destinadas a transformar distintos espacios urbanos de la zona.

Miranda destacó que el objetivo del equipo de Gobierno es que los proyectos respondan “a las necesidades reales de los barrios”, apostando por un modelo basado en la participación y la escucha activa.

Según explicó la alcaldesa, la rehabilitación de la antigua prisión y las actuaciones asociadas representan “una oportunidad histórica” para transformar el entorno de Isla Chica y mejorar la calidad de vida de más de 40.000 vecinos.

Durante el encuentro, técnicos municipales detallaron los cinco proyectos previstos dentro de la estrategia EDIL.

Entre ellos figura la remodelación de la Plaza Parque de la Luz, donde se crearán nuevas zonas de sombra, equipamientos lúdicos y deportivos y mejoras del mobiliario urbano.

También se actuará en el entorno del Camino del Saladillo, Plaza Teresa de Calcuta y Carambolo, con nuevos itinerarios peatonales, zonas verdes y áreas infantiles para mejorar la accesibilidad y el confort climático.

Otro de los proyectos contempla la reordenación y ampliación de la vegetación en la Plaza Noria del Palmarate, así como actuaciones de reverdecimiento y mejora de recorridos peatonales.

La estrategia incluye además corredores verdes en la avenida Pablo Ruiz Picasso, con nuevas alineaciones de árboles y sistemas de riego eficiente, y actuaciones en la avenida Fuerzas Armadas para mejorar zonas peatonales y adecuar la pérgola existente mediante cubriciones vegetales y alumbrado ornamental.

Todas las actuaciones están cofinanciadas por fondos FEDER dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y forman parte del proceso de transformación urbana impulsado en torno a la antigua cárcel provincial.