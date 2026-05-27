La Cámara de Comercio impulsa en Lepe una jornada sobre nuevas formas de venta online

La Cámara de Comercio de Huelva ha celebrado en Lepe la jornada ‘Formas de venta online en 2026: Ecommerce propio, Amazon o TikTok Shop: ¿qué canal necesita tu negocio?’, una iniciativa destinada a acercar las nuevas tendencias del comercio digital a empresas, autónomos y emprendedores de la provincia.

La actividad se desarrolló en el marco del convenio de colaboración entre la Cámara y la Diputación Provincial de Huelvapara la dinamización del Coworking Digital La Nao y contó además con la colaboración del Ayuntamiento de Lepe.

La jornada fue inaugurada por el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, y el alcalde de Lepe, Alberto Verano, quienes destacaron la importancia de acompañar al tejido empresarial en su adaptación al nuevo escenario digital.

Durante el encuentro se analizaron distintas estrategias de venta online, los nuevos hábitos de consumo y las posibilidades que ofrecen tanto las tiendas digitales propias como los marketplaces y las fórmulas de social commerce.

Entre los ponentes participaron José Manuel López, que abordó las claves del ecommerce propio; Luciano Sánchez, centrado en las oportunidades de Amazon y otros marketplaces; y Lina Peguero, quien explicó el auge de TikTok Shop y las nuevas fórmulas de venta directa a través de redes sociales.

La jornada concluyó con una mesa redonda donde los asistentes pudieron intercambiar experiencias y resolver dudas sobre herramientas y estrategias para aumentar ventas y captar nuevos clientes.

Desde la Cámara de Comercio han avanzado además que esta iniciativa tendrá continuidad en otros municipios de la provincia dentro del programa de capacitación digital impulsado junto a la Diputación de Huelva.