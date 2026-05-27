EMTUSA renueva toda la iluminación LED del aparcamiento del Juan Ramón Jiménez

El Ayuntamiento de Huelva, a través de EMTUSA, ha culminado la renovación integral del sistema de iluminación del aparcamiento del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez mediante la instalación de tecnología LED de alta eficiencia y la modernización completa de la red eléctrica del recinto.

La actuación ha consistido en la sustitución de las luminarias de las 18 farolas existentes, además de la renovación total del cableado y de la instalación eléctrica del parking, uno de los espacios de estacionamiento con mayor uso de la ciudad y con capacidad para 590 vehículos.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente y presidente de EMTUSA, Felipe Arias, destacó que la intervención permite recuperar y modernizar una infraestructura “fundamental” para cientos de usuarios diarios del hospital.

Según explicó Arias, cuando EMTUSA asumió la gestión del aparcamiento se encontró con una instalación muy deteriorada, con gran parte de las luminarias fundidas y numerosas deficiencias eléctricas.

La renovación permite ahora mejorar notablemente la visibilidad, incrementar la sensación de seguridad y reducir el consumo energético gracias a la implantación de tecnología LED.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de modernización del alumbrado público y de impulso a infraestructuras más eficientes y sostenibles.

La actuación forma parte además de la nueva etapa de gestión del aparcamiento por parte de EMTUSA, después de que el Pleno municipal aprobara en enero de 2026 ampliar las competencias de la empresa pública para asumir la explotación de aparcamientos públicos en la capital.

El parking del Hospital Juan Ramón Jiménez, construido sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados, entró en funcionamiento en 2012 tras una inversión cercana a los 2,8 millones de euros.