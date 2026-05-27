José Manuel Moreno renuncia como concejal en Huelva y será sustituido por Antonio Jesús Rodríguez Garrido

El concejal de Seguridad Ciudadana y responsable de la Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno, ha presentado su renuncia como edil del Consistorio por motivos personales.

La dimisión será abordada oficialmente en el próximo pleno municipal previsto para este viernes 29 de mayo, donde se dará cuenta del escrito presentado por el concejal.

Moreno formaba parte del equipo de Gobierno municipal al frente de las áreas de Seguridad Ciudadana y Policía Local. Además de él, renuncian a tomar la concejalía los candidatos Ignacio Carmona, Francisco José Mora y Rosa María Pousada, números 15, 16 y 17 de la lista del Partido Popular a las elecciones municipales.

Su sustituto será Antonio Jesús Rodríguez Garrido, número 18 de esa lista, quien actualmente trabaja como técnico de comunicación e imagen en la Autoridad Portuaria de Huelva.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre los motivos de la renuncia ni sobre la futura reorganización de las competencias dentro del equipo de Gobierno municipal.