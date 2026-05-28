Nueva recogida de ADN en Huelva para familias afectadas por el robo de bebés

La Asociación SOS Bebés Robados Huelva celebrará este viernes 29 de mayo una nueva jornada de recogida de muestras de ADN destinada a familiares afectados por la desaparición y posible sustracción de recién nacidos en hospitales de la provincia.

La iniciativa tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en el espacio municipal de La Gota de Leche, convertido desde hace años en punto de encuentro y apoyo para numerosas familias que continúan buscando respuestas sobre lo ocurrido décadas atrás.

Se trata de la sexta jornada de recogida de ADN impulsada por la asociación onubense y llega pocos días después de conocerse los primeros resultados de los cotejos genéticos realizados entre las muestras aportadas por familiares y los restos óseos recuperados durante las exhumaciones efectuadas el pasado verano en las fosas comunes del Cementerio de La Soledad.

El objetivo principal del colectivo es seguir ampliando la base de datos genética custodiada por el laboratorio de la Universidad de Granada para facilitar futuras identificaciones tanto de restos ya recuperados como de posibles hallazgos en próximas intervenciones arqueológicas previstas en el camposanto onubense.

Desde la asociación también hacen un llamamiento a aquellas familias que aún mantengan dudas sobre lo ocurrido con sus hijos al nacer, así como a personas adoptadas o inscritas como biológicas que deseen conocer su verdadera identidad.

El colectivo asegura que todo el proceso se desarrolla bajo estrictas garantías de confidencialidad y respeto a la privacidad de los participantes.

“Cada día estamos más cerca de la verdad, esa que durante décadas permaneció oculta bajo las praderas del camposanto”, señalan desde la asociación.