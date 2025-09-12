El Puerto de Huelva instala un sistema de control de acceso en la Lonja pesquera

El Puerto de Huelva ha incorporado un sistema de control de acceso en el recinto de La Lonja pesquera, ubicada en el Muelle de Levante Norte, con el objetivo de garantizar la seguridad en sus instalaciones. La actuación, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGeneration EU –, ha contado con un presupuesto superior a los 11.400 euros y ha sido ejecutada por la empresa Gabitel Soluciones Técnicas.

El edificio de la Lonja, con 2.280 metros cuadrados, concentra en su planta baja la actividad pesquera, donde se recibe y comercializa pescado y marisco. En la primera planta se encuentra la Lonja de la Innovación, un nodo tecnológico portuario, pionero a nivel mundial, que acoge proyectos de empresas, emprendedores y técnicos en colaboración con Telefónica desde abril de 2022.

Con esta medida, el Puerto onubense refuerza la seguridad de un espacio que combina actividad pesquera tradicional y proyectos de innovación tecnológica, garantizando un control más eficaz de los accesos y la protección de los usuarios y trabajadores.

El sistema de control se enmarca en las acciones del Puerto de Huelva para modernizar sus instalaciones y mejorar la gestión de sus espacios, con especial atención a la integración de tecnología y seguridad en la actividad portuaria.