El Puerto de Huelva inaugurará su iluminación navideña el 3 de diciembre

El Puerto de Huelva dará la bienvenida a la Navidad el próximo miércoles, 3 de diciembre, con la inauguración de su tradicional iluminación y decoración navideña en el Paseo de la Ría. El programa de actos comenzará a las 17:30 horas en la primera pérgola del paseo, con actuaciones del Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva y del Coro y Escolanía del Liceo Municipal de la Música de Moguer, quienes interpretarán villancicos para el público asistente.

Tras las representaciones musicales, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, procederá al encendido del alumbrado a las 18:30 horas, marcando el inicio de la temporada navideña en el espacio portuario.

La iluminación, compuesta por más de 450.000 luces LED de bajo consumo y eficiencia energética, se extenderá a lo largo de unos cinco kilómetros, desde la Ciudad del Marisco hasta el Monumento a Colón, incluyendo avenidas, rotondas, arboledas y pérgolas del Paseo de la Ría. Entre las novedades de este año destaca la gran Estrella de Oriente y un pino LED de 12 metros decorado con copos, así como la iluminación del tramo recientemente unido del Muelle de la Compañía Rio Tinto.

Los visitantes podrán disfrutar también de grandes bolas LED, guirnaldas, cortinas de luces y diversos motivos navideños instalados en avenidas y rotondas del puerto. La rotonda dedicada al deportista SuperHugo lucirá dos ángeles LED de 1,8 metros, mientras que luminosos de “Feliz Navidad” recibirán a los visitantes en los accesos al puerto y en espacios emblemáticos como la Ciudad del Marisco, el Real Club Marítimo y el Monumento a Colón.

El horario de la iluminación será de 18:30 a 23:00 horas de domingo a jueves, y de 18:30 a 1:00 de la madrugada los viernes, sábados y días previos a festivos, ofreciendo un amplio espacio para disfrutar de la magia navideña en el puerto de Huelva.