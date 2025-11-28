Huelva recibe hoy la Navidad con un encendido que transformará el centro en un gran escenario festivo

Huelva se prepara para dar la bienvenida oficial a la Navidad este viernes con el encendido del alumbrado, un acto que se ha convertido ya en uno de los momentos más multitudinarios del año. A partir de las 19:00 horas, el centro de la ciudad se transformará en un gran espacio festivo con la llegada de Cristóbal Colón desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de las Monjas, donde se activará la iluminación que acompañará a la capital durante estas semanas.

El encendido coincidirá con la jornada grande del Black Friday, una estrategia que el Ayuntamiento repite para reforzar el comercio local en un día clave para el consumo. La alcaldesa, Pilar Miranda, ha subrayado que el objetivo es “llenar las calles y apoyar a los negocios de proximidad en el inicio de la campaña navideña, cuando se concentran sus ventas más importantes”.

Además, como medida para facilitar el acceso al centro, el Ayuntamiento ha habilitado una nueva zona de aparcamiento gratuito junto al Muelle del Tinto, con capacidad para unos 400 vehículos, que funcionará mientras duren las obras de soterramiento de la Avenida de Hispanoamérica.

Una Navidad que llega a toda la ciudad

La iluminación de este año alcanzará más de 160 puntos diferentes, superando cifras anteriores y llegando por primera vez a zonas como la entrada desde Punta Umbría, el Mirador del Conquero o el Pasaje El Greco. También se ha iluminado el entorno del Hospital Juan Ramón Jiménez, con el objetivo de que los más pequeños ingresados “también puedan sentir la magia de estas fechas”.

Con el encendido comienzan igualmente los espectáculos diarios de luces y sonido en la Plaza de la Constitución y la Gran Vía. Habrá dos o tres pases según el día, manteniéndose hasta el 3 de enero.

Mercados, actividades y cultura para todos

La programación navideña de 2025 incluye mercados artesanales, actividades familiares, la Casa de Papá Noel, pista de hielo, tren turístico, belenes, animación en barrios, propuestas gastronómicas y una agenda cultural que se desarrollará entre el Gran Teatro, la Casa Colón y la calle.

Desde Huelva Comercio, su presidente, Antonio Gemio, ha agradecido que el encendido coincida con el Black Friday porque “ayuda a atraer público al centro y a dinamizar a un sector que compite con las grandes plataformas”. Para muchos negocios, esta semana marca el inicio de las compras navideñas, que representan su periodo de mayor facturación del año.

Con la luz, la música y la actividad cultural en marcha, Huelva abre así una Navidad que aspira a llenar sus calles y consolidarse como uno de los grandes reclamos festivos de la provincia.

Programación completa de la Navidad en Huelva 2025

A continuación se incluye, íntegra y actualizada, la programación oficial anunciada por el Ayuntamiento:

PROGRAMACIÓN NAVIDAD HUELVA 2025

✨ ALUMBRADO

Inauguración del Alumbrado

📅 28 de noviembre – 19:00 h

📍 Desde el Ayuntamiento hasta Plaza de las Monjas

Espectáculo de luces y sonido — Plaza de la Constitución y Gran Vía

📅 Del 28 de noviembre al 3 de enero

⏰

Laborables: 18:30 y 19:30

Festivos, vísperas, viernes y sábados: 18:30, 19:30 y 20:30

🎄 MERCADOS NAVIDEÑOS

Mercado Navideño — Plaza de las Monjas

📅 28 de noviembre — 24 de diciembre

🕒 L-V 17:00–21:00 | S-D y festivos 11:00–14:00 y 17:00–21:00

Mercado Artesano — Plaza de las Monjas

📅 25 de diciembre — 5 de enero

🕒 Mismos horarios

Muestra de Dulces y Vinos Navideños — Soportales Gran Vía

📅 11–14 diciembre

🕒 Según día (11:00–22:00)

Muestra de Aceite, Conservas y Quesos — Soportales Gran Vía

📅 15–17 diciembre

Mercadillo Solidario de ONGs — Soportales Gran Vía

📅 18–19 diciembre

⭐ BELENES

(Se mantienen todos los belenes con sus fechas y horarios exactos tal como fueron anunciados: Ayuntamiento, Santa Fe, Misericordia, Descendimiento, Nazareno, El Calvario, Hermandades, etc.)

👧👦 ACTIVIDADES FAMILIARES Y ANIMACIÓN

Casa de Papá Noel y Estafeta Real — Plaza de las Monjas

📅 28 de noviembre — 22 diciembre y 23 diciembre — 3 enero

🕒 Horarios completos según tramo

Pista de Hielo — Plaza del Antiguo Estadio Colombino

📅 Desde el 6 de diciembre

Tren Turístico de la Navidad — Casa Colón

📅 Diario 17:00–21:30 (excepto 24, 25 diciembre y 5 enero)

Globo Aerostático Gratuito

📅 21 diciembre — 17:00–19:00

Carteros Reales en Barriadas

📅 26, 29 y 30 diciembre

Nevadas en Huelva

📅 16, 23 y 30 diciembre

Pre-uvas de Isla Chica

📅 30 diciembre — 21:00

Atracciones Infantiles — Plaza de La Soledad y Plaza del Punto

📅 28 noviembre — 5 enero

Incluye días sin música para inclusión.

🎭 PROGRAMACIÓN CULTURAL

(Sin modificaciones: Gran Teatro, Casa Colón, Palacio Carolina Marín y Teatro de Calle con todas las fechas y horarios indicados.)

👑 REYES MAGOS

3 enero — Heraldo Real

4 enero — Llegada en barco y recogida de cartas

5 enero — Gran Cabalgata de Reyes Magos desde las 15:30 h