El Black Friday se convierte en Huelva en un motor económico y en el punto de partida de la campaña navideña

Huelva vuelve a vivir este año un Black Friday marcado por la fuerte implicación del comercio local, que ha convertido esta iniciativa, implantada en la provincia hace apenas unos años, en una de las citas más importantes para su facturación anual. Lejos de ser una moda puntual, la jornada de descuentos se ha consolidado como una estrategia comercial de primer orden que muchos negocios preparan con meses de antelación.

Los establecimientos de la capital y de los municipios onubenses destacan que el Black Friday se ha convertido en un auténtico “acelerador” del consumo, especialmente en un momento del año en el que comienzan a activarse las compras navideñas. Cada vez más familias aprovechan este fin de semana para adelantar regalos, renovar dispositivos tecnológicos o adquirir productos del hogar con rebajas que, en algunos casos, superan el 50%.

Más empresas se suman y profesionalizan sus campañas

En sectores como la moda, la tecnología, la decoración o los servicios, las empresas locales han ido incrementando su participación año tras año. Si antes eran solo las grandes superficies las que impulsaban este tipo de promociones, ahora son también pequeños comercios, establecimientos familiares y negocios de reciente creación los que lanzan campañas específicas, adaptadas a su público.

Muchos de ellos han reforzado su presencia digital para aprovechar el tirón del Black Friday: ventas online, catálogos especiales, newsletters y cupones personalizados son algunas de las herramientas que han incorporado para competir en igualdad con plataformas nacionales. El comercio tradicional reconoce que este evento les ayuda a captar nuevos clientes que, tras la compra inicial, continúan descubriendo su oferta durante el resto del año.

Impacto directo en el consumo y en la economía local

Los comerciantes aseguran que las ventas durante este periodo son, para muchos, comparables a las de toda una semana fuerte de Navidad. La afluencia en las calles del centro, los aparcamientos y las zonas comerciales demuestra que el consumidor onubense sigue respondiendo a esta cita con una mezcla de interés y anticipación.

Aunque los descuentos atraen, los empresarios señalan que el Black Friday tiene otro efecto positivo: dinamiza la economía local, aumenta el tráfico de clientes y genera empleo eventual, especialmente en logística, reparto y atención al público.

El primer impulso para la Navidad

El Black Friday marca desde hace unos años el inicio oficioso de la campaña navideña en Huelva. Muchas tiendas aprovechan estas fechas para estrenar escaparates temáticos, encender la iluminación exterior y presentar sus colecciones o productos estrella.

Para los comerciantes, “quien compra en Black Friday, vuelve en Navidad”. Por eso consideran esencial ofrecer una buena experiencia durante este fin de semana: desde horarios ampliados hasta detalles de cortesía o actividades especiales para atraer a las familias.