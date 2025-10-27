El Puerto de Huelva y Huelva-Nueva York presentan los II Premios ‘Gertrude V. Whitney’ a la Mujer Onubense

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, junto con el presidente de la Asociación Huelva-Nueva York, Juan Antonio Márquez, han anunciado la celebración de los II Premios ‘Gertrude V. Whitney’ a la Mujer Onubense, con el objetivo de reconocer a mujeres de la provincia que, por su esfuerzo, entrega y valores personales, se han convertido en referentes en distintos ámbitos de la sociedad.

Las categorías de los premios son: Acción social, Arte, Cultura, Deportes, Economía/Empresa, Educación, Salud y, además, la Nominación Especial de la Asociación, que se otorga independientemente del jurado.

La ciudadanía de Huelva podrá realizar propuestas de candidatas hasta el 7 de noviembre de 2025, a través de la página web de la Asociación Huelva-Nueva York (https://huelvanuevayork.es) o mediante el formulario online (Formulario de propuestas). La organización realizará una preselección de tres candidatas por categoría a partir de las propuestas recibidas, y posteriormente un jurado compuesto por representantes de instituciones públicas y privadas elegirá a la premiada de cada modalidad.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 2 de diciembre de 2025, en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Campus La Merced), coincidiendo con el 97º aniversario de la donación de ciudadanos estadounidenses que permitió la creación del Museo de Las Américas en Huelva.

El certamen cuenta con la colaboración del grupo de investigación Eseis, el Centro Coideso, la Asociación Cultural Iberoamericana y es posible gracias al apoyo del Puerto de Huelva, Fundación Caja Rural del Sur, Museo de Las Américas, Colegio de Economistas de Huelva y PH Technology.

Estos premios refuerzan la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres onubenses que destacan por su talento, compromiso y liderazgo en la sociedad provincial.