El Puerto de Huelva digitaliza sus contadores de agua con una nueva red de comunicaciones

El Puerto de Huelva ha dado un nuevo paso en su proceso de modernización con el despliegue de una red de comunicaciones para dispositivos inteligentes, una infraestructura que permitirá digitalizar los contadores de agua y realizar su lectura de forma remota desde las oficinas de la Autoridad Portuaria.

La instalación de esta red incluye también antenas de recepción distribuidas por la zona de servicio portuaria, que garantizan la conectividad de distintos equipos y sensores. Esta mejora tecnológica facilitará una gestión más precisa y sostenible de los recursos, optimizando los procesos de control y mantenimiento.

La iniciativa forma parte del compromiso del Puerto de Huelva con la innovación y la transformación digital, dentro de su estrategia para convertirse en un puerto inteligente y eficiente.

El proyecto ha sido financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, que impulsa la digitalización y sostenibilidad en las infraestructuras públicas.

Con esta actuación, el Puerto de Huelva consolida su posición como referente en la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas, apostando por una gestión más ágil, transparente y respetuosa con el medio ambiente.