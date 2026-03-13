El Puerto de Huelva culmina la rehabilitación del Muelle de Tharsis tras una inversión de 5,7 millones

El Puerto de Huelva ha culminado las obras de rehabilitación del histórico Muelle de Tharsis, una actuación destinada a garantizar la estabilidad y seguridad estructural de este emblemático elemento del patrimonio industrial vinculado a la historia minera de la provincia. La intervención ha supuesto una inversión superior a los 5,7 millones de euros.

El acto de presentación ha contado con la visita del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, acompañados por el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, así como por representantes institucionales de distintas administraciones.

Entre las autoridades presentes han estado el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el presidente de la Diputación, David Toscano; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Manuel Correa; y el director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña.

El secretario de Estado destacó durante la visita “el compromiso del Gobierno con el patrimonio de Huelva”, recordando que el Ministerio de Transportes ha contribuido con 1,5 millones de euros a través del programa del 2% Cultural.

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado subrayó que el Muelle de Tharsis representa “un ejemplo del rico patrimonio industrial y cultural del sistema portuario estatal que estamos comprometidos a preservar y recuperar”.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, puso en valor la recuperación de este elemento histórico que forma parte de los orígenes del puerto onubense. Según explicó, la actuación responde a la apuesta de la Autoridad Portuaria por recuperar infraestructuras históricas vinculadas al pasado minero e industrial de la provincia y acercar el puerto a la ciudad.

Autoridades Muelle de Tharsis

El alcalde de Aljaraque destacó la importancia de esta infraestructura para la memoria minera del municipio, especialmente del núcleo de Corrales, mientras que la alcaldesa de Huelva señaló que la rehabilitación permitirá recuperar para la ciudad “una de sus señas de identidad vinculadas al origen minero e industrial”.

El Muelle de Tharsis se abrió al tráfico el 6 de febrero de 1871 para embarcar minerales procedentes de las minas de Tharsis, Lagunazo y La Zarza. La estructura cuenta con un viaducto de 713 metros de longitud que conecta con la plataforma de embarque.

Las obras comenzaron en febrero de 2022 y han finalizado en octubre de 2025 tras ampliarse el plazo inicial debido a la complejidad técnica de la intervención. Los trabajos han consistido principalmente en restablecer la integridad estructural del muelle mediante la reparación de elementos principales, la reconstrucción de varios pilotes y la eliminación de estructuras deterioradas.

Además, se han aplicado tratamientos anticorrosivos sostenibles y se han incorporado sistemas de seguridad como protección anticaídas, videovigilancia, cerramientos y control de acceso al recinto, declarado Bien de Interés Cultural. También se ha rehabilitado la oficina puente y se han recuperado distintos elementos estructurales del conjunto.

La actuación permitirá preservar uno de los principales símbolos del patrimonio industrial de la provincia y avanzar hacia su futura puesta en valor para uso ciudadano en el entorno de las Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera.