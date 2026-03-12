Huelva impulsa el juego educativo ‘Muévete x Huelva’ para fomentar la movilidad sostenible entre escolares

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado el juego educativo ‘Muévete x Huelva’, un recurso didáctico diseñado para fomentar entre los escolares hábitos de movilidad más sostenibles, seguros y saludables. La iniciativa ha sido desarrollada en colaboración con alumnado del IES José Caballero y se enmarca bajo el lema ‘La movilidad comienza en el colegio’.

El Consistorio ha editado 500 juegos de mesa que ya se están distribuyendo entre los centros educativos de la capital con el objetivo de que los estudiantes aprendan, a través del juego, las normas básicas de movilidad urbana, la importancia de la educación vial y las ventajas de apostar por medios de transporte más sostenibles.

La concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha señalado que el proyecto busca “unir movilidad sostenible y educación porque creemos que los hábitos se construyen desde pequeños”. En este sentido, explicó que la iniciativa pretende implicar a los jóvenes en la construcción de un modelo de ciudad más respetuoso con el entorno y más seguro para todos.

Rodríguez ha destacado que el objetivo es “sumar aliados entre los jóvenes e implicarlos en la construcción de una movilidad más segura, responsable y sostenible para Huelva”, recordando que “la movilidad comienza en el colegio, pero su impacto llega a toda la ciudad”.

El juego está diseñado para entre dos y cinco participantes, que recorren un tablero inspirado en la ciudad de Huelva utilizando diferentes medios de transporte como peatón, bicicleta, patinete, moto o coche. Durante la partida, los jugadores deben visitar distintos puntos de la ciudad y regresar al punto de partida respetando las normas de circulación.

A lo largo del recorrido aparecen diferentes situaciones relacionadas con la movilidad urbana, como pasos de peatones, carriles bici o paradas de transporte público, además de casillas especiales vinculadas a servicios municipales como EMTUSA, el taxi o la Policía Local.

Para acercar el proyecto a los escolares, el Ayuntamiento ha iniciado también jornadas de presentación en distintos barrios de la ciudad mediante un tablero gigante en el que los propios alumnos se convierten en fichas del juego. La primera actividad se ha celebrado en la Plaza del Antiguo Estadio, en la barriada de Isla Chica, con la participación de estudiantes de los colegios Tartessos y Reyes Católicos.

Estas jornadas continuarán durante los próximos meses en diferentes puntos de la ciudad y culminarán en junio con un encuentro final en la Plaza de Las Monjas en el que participarán los centros educativos implicados.

La iniciativa forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva, con el objetivo de promover entre la comunidad educativa el uso de medios de transporte más sostenibles, como caminar, utilizar el transporte público o desplazarse en bicicleta, contribuyendo a construir una ciudad más saludable, segura y habitable.