El Puerto de Huelva presenta el buque ‘Alisios LNG’ para impulsar combustibles marítimos más sostenibles

El Puerto de Huelva ha acogido la presentación oficial del buque de bunkering ‘Alisios LNG’, una embarcación destinada al suministro de gas natural licuado (GNL) y bioGNL para el transporte marítimo, con el objetivo de impulsar la descarbonización del sector. El barco es propiedad de Enagás, a través de su filial Scale Green Energy, y ha sido fletado por Axpo para su uso comercial en el sur de la Península Ibérica.

El acto ha reunido a numerosas autoridades institucionales, entre ellas el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana; y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Durante la presentación, el secretario de Estado destacó la importancia de la colaboración público-privada para afrontar los retos del transporte marítimo y del sistema portuario. En este sentido, recordó que el plan de inversiones de las autoridades portuarias prevé destinar 1.000 millones de euros hasta 2029 a proyectos de sostenibilidad ambiental, además de un programa de ayudas públicas de 250 millones para la descarbonización del transporte marítimo en los próximos cinco años.

El viceconsejero de Industria de la Junta de Andalucía subrayó el crecimiento del sector industrial andaluz y el papel clave de la transición energética. “La energía limpia será un importante factor de localización industrial que juega a favor de Huelva. Aquí hay talento y energía, y eso es garantía de futuro para nuestra industria”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva destacó que la incorporación del ‘Alisios LNG’ refuerza el papel del puerto como clúster energético e industrial y como referente en proyectos vinculados a la transición energética y a la reducción de emisiones en el transporte marítimo.

El buque cuenta con una capacidad de almacenamiento de 12.500 metros cúbicos y se abastecerá desde la planta de regasificación de Huelva. Está preparado para operar tanto con GNL como con bioGNL y dispone de tecnología avanzada para optimizar la gestión del combustible y mejorar su maniobrabilidad en diferentes entornos portuarios.

Desde Enagás se ha señalado que la puesta en marcha del ‘Alisios LNG’ supone un paso importante en el desarrollo de infraestructuras destinadas a reducir las emisiones del transporte marítimo mediante el uso de combustibles más sostenibles. En la misma línea, Axpo ha destacado que esta embarcación permitirá reforzar su posición en el suministro de GNL a pequeña escala y avanzar en la transición energética del sector.

El uso de GNL como combustible marítimo permite eliminar el 100% de las emisiones de óxidos de azufre, reducir entre un 80% y un 90% los óxidos de nitrógeno y disminuir en torno a un 25% las emisiones de CO₂ respecto a los combustibles tradicionales. Además, el bioGNL, obtenido a partir de residuos orgánicos, se presenta como una alternativa con emisiones prácticamente nulas.

Con esta nueva embarcación, el Puerto de Huelva consolida su papel estratégico como uno de los principales nodos energéticos del sur de Europa y como punto clave en el suministro de combustibles alternativos para el transporte marítimo.