UPA reparte más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva a los pies del Acueducto de Segovia

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha repartido más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva en la Plaza Azoguejo de Segovia, a los pies del emblemático Acueducto, dentro de la campaña nacional #YoComoFresasdeHuelva. La iniciativa, que busca poner en valor la calidad del producto y el trabajo de los agricultores, ha convertido este céntrico espacio en un escaparate de promoción de los frutos rojos onubenses.

En el acto han participado el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González; el secretario general de UPA Segovia, Pedro Matarranz; y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, quienes han destacado la importancia económica, social y alimentaria del cultivo de la fresa.

Durante la jornada se han repartido tarrinas de fresas de la variedad Marisma, originaria de Huelva, en la sexta parada de esta campaña que comenzó en Adamuz (Córdoba) y que ha pasado ya por ciudades como Madrid, Sevilla, Mérida, Salamanca y Segovia.

El secretario general de UPA Segovia, Pedro Matarranz, ha subrayado el valor de este tipo de iniciativas para acercar el trabajo del campo a la sociedad. “Es una acción extraordinaria para trasladar lo bien que lo hacemos los productores españoles y que nuestros productos, como la fresa de Huelva, son los mejores”, señaló.

Por su parte, Aurelio González recordó el vínculo entre Castilla y León y la producción de fresas onubenses. Según explicó, en esta comunidad se producen gran parte de las plantas que posteriormente se cultivan en Huelva. “Cada año salen 370 millones de plantas hacia Huelva y se llegan a plantar hasta ocho millones al día. Después, el 98% de la producción de fresas tiene su origen en la provincia onubense”, afirmó.

El secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, destacó durante el acto la importancia de este cultivo para la economía y el empleo. “Hablar de las fresas de Huelva es hablar de las fresas de España, porque representamos el 90% de la producción nacional”, señaló, reivindicando también el esfuerzo de los agricultores que continúan trabajando “a pesar de las tormentas, los daños en las infraestructuras y unos precios en origen que muchas veces son ruinosos”.

La campaña #YoComoFresasdeHuelva tiene como objetivo defender la calidad, seguridad y sostenibilidad del producto, así como visibilizar el papel del sector agrícola en la economía. Tras esta parada en Segovia, la iniciativa retomará su recorrido el próximo 7 de abril con nuevas acciones promocionales en Bilbao y Zaragoza.