El Puerto de Huelva acogerá la I Jornada Logística Portuaria Agroalimentaria el 20 de noviembre

El Puerto de Huelva celebrará el próximo 20 de noviembre la I Jornada Logística Portuaria Agroalimentaria, un encuentro impulsado junto con la Asociación Española de Transporte (AET) para abordar las tendencias del sector agroalimentario, especialmente en el ámbito de los graneles sólidos y la mercancía refrigerada (reefer).

La cita, que se desarrollará en Las Cocheras del Puerto de Huelva a partir de las 9.00 horas, reunirá a representantes de empresas de los sectores agroalimentario, logístico, marítimo y de transporte. Los asistentes podrán conocer de primera mano las principales infraestructuras portuarias onubenses, como la plataforma intermodal del Muelle Sur, que concentra la actividad de mercancía general, contenedores y carga rodada, así como otras áreas dedicadas al movimiento de graneles líquidos y sólidos en el puerto exterior.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha subrayado que durante el ejercicio 2024 se movieron más de 3,3 millones de toneladas de productos agroganaderos y alimentarios entre el Muelle Sur y la terminal de graneles sólidos Ingeniero Juan Gonzalo. Santana ha destacado que el puerto “sigue apostando por impulsar el tráfico agroalimentario”, especialmente en el Muelle Sur, donde se encuentra el Hub Logístico del Frío, promovido por Frigoríficos Portuarios del Sur, que permitirá aumentar el movimiento de mercancía a temperatura controlada hacia mercados internacionales.

El Puerto de Huelva se ha consolidado como referente en diversificación logística y proyección exterior, gracias a su capacidad para integrar transporte marítimo, ferroviario y terrestre, y a su papel estratégico como plataforma de conexión para el sector agroalimentario con Europa, África y América.

La jornada incluirá varias mesas redondas sobre “Tendencias del sector del granel sólido agroalimentario y retos logísticos” y “Los puertos como aliados estratégicos en el crecimiento del sector agroalimentario reefer”, culminando con una visita técnica a las instalaciones portuarias.