El Puente Sifón permanecerá cortado hoy hasta las cinco de la tarde por obras urgentes

El Puente Sifón Santa Eulalia, que une Huelva capital con la zona de Punta Umbría, permanece cerrado al tráfico desde las 9:00 hasta las 17:00 horas de hoy, con motivo de la ejecución de obras urgentes en las conducciones de agua que discurren bajo esta infraestructura.

Los trabajos, impulsados por la empresa responsable del mantenimiento del suministro, estaban inicialmente programados para el pasado miércoles, aunque tuvieron que ser aplazados por las inclemencias meteorológicas registradas durante esa jornada.

Durante el tiempo que dure el corte, se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas, especialmente la A-497, que conecta Huelva con Punta Umbría y otras localidades del entorno.

El objetivo de esta intervención es garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema hidráulico bajo el puente, una infraestructura clave para las comunicaciones entre la capital y la costa occidental onubense.

Desde la administración responsable se han pedido disculpas por las molestias que pueda ocasionar este corte temporal y se ha recordado que el tráfico se restablecerá con normalidad a partir de las 17:00 horas de hoy.