El PSOE denuncia un aumento de tres millones en la deuda del Ayuntamiento durante el primer año de Pilar Miranda como alcaldesa

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha alertado del “preocupante” aumento de la deuda viva del Consistorio en el primer año de gobierno de Pilar Miranda. Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, la deuda financiera del Ayuntamiento ha crecido en tres millones de euros durante 2024, pasando de 124 a 127 millones.

El portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha asegurado que “este aumento de la deuda supone un paso atrás que rompe con ocho años de gestión económica responsable del PSOE y nos devuelve a una política fracasada del Partido Popular basada en endeudamiento y recortes”.

Durante su comparecencia, Baluffo ha recordado que cuando el PSOE asumió el gobierno municipal en 2015, heredó una deuda viva de 220 millones de euros —una cifra que, sumando la deuda con proveedores, superaba los 400 millones—. “En dos legislaturas, logramos reducir esa deuda con los bancos en 97 millones, dejándola en 124. Lo hicimos sin subir ni un solo impuesto y manteniendo todos los servicios públicos”, ha señalado.

El portavoz ha indicado que la principal causa de este repunte de la deuda es un préstamo de 12 millones de euros firmado por el equipo de gobierno del PP a los pocos meses de comenzar su mandato. “Ya advertimos que ese préstamo no solo incrementaría la deuda, sino que también traería consigo una subida de impuestos. Y el tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón”, ha dicho.

En este sentido, Baluffo ha criticado que, tras dos años de gobierno de Pilar Miranda, “los onubenses tienen más deuda, pagan más impuestos y no han visto ni un solo proyecto nuevo”. Según ha expuesto, “no hay avances en limpieza, no se rehabilitan viviendas municipales y no se ha iniciado ninguna inversión transformadora. Solo vemos una gestión centrada en la propaganda y el autobombo”.

Además, ha acusado al equipo de gobierno de usar dinero público para financiar campañas institucionales: “Mientras endeudan a esta ciudad, destinan más de 10 millones de euros a publicidad y propaganda. Pilar Miranda no gobierna, solo posa para las fotos, y esas campañas personales las estamos pagando entre todos. Es la alcaldesa del postureo”.

Baluffo ha lamentado que “cada euro que se dedica a pagar intereses a los bancos es un euro que se le quita a nuestros barrios, a los servicios públicos y al mantenimiento de la ciudad”. En su opinión, el problema no es solo económico, sino político. “Este gobierno municipal no tiene modelo de ciudad. Solo hay improvisación, gasto sin control y una alcaldesa obsesionada con su imagen pública”.

El portavoz socialista ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, puede tener esta forma de gestionar el Ayuntamiento. “Este camino ya llevó al colapso financiero y a la ruina al Ayuntamiento durante los anteriores gobiernos del PP, en los que Pilar Miranda ya formaba parte del equipo de Gobierno. Decenas de pequeñas empresas y autónomos que confiaron en su Ayuntamiento se vieron arruinados por los impagos y tuvieron que cerrar sus empresas. No podemos permitir que esa historia se repita”.

Para Baluffo, la situación actual solo es el principio de una deriva preocupante: “Esto no ha hecho más que empezar. Este ritmo de deuda, impuestos al alza y ausencia de inversiones nos lleva directos a un callejón sin salida para Huelva”. Y ha concluido: “Si en solo dos años han sido capaces de endeudar más a Huelva, subir los impuestos y no ofrecer ni un solo avance real, ¿qué podemos esperar hasta mayo de 2027? Prometieron un cambio, pero el único cambio que han traído es a peor. Huelva no puede permitirse pagar las fotos de Pilar Miranda con más sacrificios de sus vecinos”.