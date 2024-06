El proyecto estrella de Hernández Cansino, la venta del SAPU 5 por 34 millones, vuelve a la casilla judicial

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva ha denegado la medida cautelar que había solicitado el Grupo Municipal Socialista sobre el acuerdo plenario de 25 de marzo, en el que se aprobó la venta de los terrenos del SAPU5, con el voto a favor del equipo de Gobierno y el PP, tras el acuerdo que ambos firmaron por la vivienda social, el desarrollo económico y las mejoras urbanas en Punta Umbría. Lo acaba de informar el Ayuntamiento que ahora dirige José Carlos Hernández Cansino y que ve como el urbanismo vuelve a la casilla de salida, un lugar que conoce bien tras los numerosos pleitos interpuestos en su día contra proyectos urbanísticos de la anterior Corporación.

Ahora el boomerang del ladrillo vuelve a enfangar la vida municipal.

Proyecto Las Torres

Y los promotores inmobiliarios no son nada amigos de procesos judiciales abiertos porque los 'carga el diablo', como ocurrió con el proyecto Las Torres.

El Auto señala, según la versión municipal, que esta petición del Grupo Municipal Socialista supone “un riesgo de perjuicio para los intereses públicos que debe ser ponderado de forma notoria” y nombra la “pérdida de la partida presupuestaria de 5 millones de euros y las inversiones derivadas de dicha partida”, entre las que se encuentra la construcción de viviendas en régimen de alquiler social.

El alcalde ha desvelado no obstante que la venta de estos terrenos ha quedado desierta “por culpa del Partido Socialista que ha ahuyentado a los inversores con un recurso y una medida cautelar sin ningún fundamento, como acredita este Auto”. En este sentido, apunta que el PSOE de Punta Umbría “ha puesto en peligro el proyecto turístico planteado para los terrenos del SAPU5, la construcción de viviendas protegidas con el dinero de la venta de esos terrenos y la subvención que estamos tramitando con la Junta de Andalucía también para esa viviendas”.

No obstante, José Carlos Hernández Cansino adelanta que “desde la máxima seguridad jurídica que siempre hemos proclamado y con este Auto reiteramos, volveremos a licitar el SAPU5 y otros proyectos que garantizarán la construcción de VPO tan necesaria en Punta Umbría”.

En opinión del primer edil, este Auto “es un varapalo para el PSOE” y vaticina que el procedimiento judicial “se va a archivar definitivamente”. “Con este procedimiento, el PSOE lo único que ha hecho es retrasar el futuro de Punta Umbría por venganza personal y política poniendo en peligro la construcción de esas viviendas de alquiler social tan demandadas por nuestros vecinos y que tenemos intención de realizar, mientras que ellos en 16 años gobernando no levantaron ninguna”, finaliza.

Reacción del PSOE

El PSOE de Punta Umbría ha destacado que el SAPU 5 queda desierto por falta de garantías y seguridad jurídica a los inversores, “un varapalo que se ha llevado el concejal de Urbanismo y alcalde de Punta Umbría, el abogado Hernández Cansino”, han indicado desde esta formación.

En este sentido, han subrayado que la denuncia del PSOE de Punta Umbría lo que pretendía era “evitar el expolio y un posible caso de especulación y corrupción urbanística sobre la parcela del SAPU 5”.

Así, el pasado 31 de mayo, a las 23:59 horas, finalizaba el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación del SAPU 5, y “ha quedado desierto porque ningún inversor ha tenido las garantías y seguridad jurídicas suficientes para invertir en un proceso repleto de posibles irregularidades que aprobaron Cansino-PP”.

El juzgado ha dictado que no procede aplicar medidas cautelares porque no hay donde aplicarlas, al quedar desierta la adjudicación. “Un estudiante de primero de derecho sabe perfectamente que al quedar desierto el concurso de licitación, no cabe ya aplicar medidas cautelares y Cansino, especialista en llevar la política a los juzgados, también lo sabe”, han aseverado desde el Partido Socialista local.

Por ello, al PSOE de Punta Umbría le gustaría conocer “qué va a pasar ahora, si habrá nueva licitación y, si es así, si modificará los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas, o por el contrario va a esperar a que el juzgado se pronuncie sobre la demanda que se ha admitido a trámite, y que Cansino obvia”.

“Nuestro compromiso sigue siendo con Punta Umbría, con protegerla de especuladores, y a favor de la venta del SAPU 5 siempre que se cumpla con la legalidad vigente”, ha enfatizado el PSOE puntaumbrieño.

Por otra parte, los socialistas han señalado que “sobre la parte de financiación que el Ayuntamiento de Punta Umbría debe poner para la construcción de viviendas protegidas, Cansino tiene los recursos necesarios para poder empezarlas ya, y no seguir engañando con este asunto tan delicado a las familias necesitadas de vivienda”.

Y han recordado que las viviendas que se iban a construir en régimen de alquiler no se llevaron a cabo por una denuncia, que luego resulto archivada, y provocó que el inversor desistiera de ejecutarlas.