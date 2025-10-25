El programa Comborock celebra Halloween con un concierto de jóvenes talentos en La Morana

El próximo 30 de octubre, a las 20.00 horas, el Centro Municipal La Morana acogerá el concierto de Halloween del programa formativo Comborock, donde seis grupos emergentes mostrarán los avances logrados en los últimos meses. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Huelva, invita a los asistentes a acudir disfrazados y disfrutar de una velada musical que recorrerá distintos estilos, desde el pop rock de los 80 hasta el metal más potente.

Dirigido por el guitarrista y compositor onubense John Conde, el concierto incluirá un homenaje especial al legendario Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath, recientemente fallecido. El programa Comborock, consolidado como una de las principales apuestas municipales por la formación musical juvenil, ofrece a sus 30 alumnos la oportunidad de aprender, componer y actuar en directo, combinando educación y creatividad.

Este curso, que se extenderá hasta febrero de 2026, incorpora nuevos instrumentos como el saxofón, la flauta travesera o el violón. Además, la agenda de actuaciones continuará con el Christmas Rock y el Carnaval Rock, consolidando a Comborock como un espacio clave para el talento joven y la cultura musical onubense.