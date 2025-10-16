Profesionales de Huelva refuerzan su formación para mejorar la atención a víctimas de violencia sexual

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha celebrado hoy una jornada de formación y compromiso frente a la violencia sexual, dirigida a dotar de herramientas prácticas a los y las profesionales que acompañan a las víctimas. El objetivo principal ha sido mejorar la atención, reforzar la coordinación institucional y garantizar un enfoque sensible que evite la revictimización.

El encuentro ha sido inaugurado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María Rico, quien ha subrayado la importancia de “seguir formando a los equipos que trabajan directamente con las víctimas para ofrecer una atención integral, humana y libre de prejuicios”. La jornada ha contado con la participación de profesionales de diferentes ámbitos y con la colaboración de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, que ha destacado la necesidad de continuar generando espacios de formación, diálogo y cooperación.

Más allá del intercambio de conocimientos, la cita ha servido para reafirmar el compromiso colectivo de todas las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia sexual: que ninguna víctima se sienta sola, juzgada o desprotegida.

Durante las intervenciones se ha puesto de relieve la importancia del trabajo interdisciplinar y la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad, profesionales sanitarios y entidades sociales para ofrecer una respuesta eficaz y empática ante este tipo de violencia.

“Solo sumando esfuerzos podremos garantizar una atención adecuada y humana”, han coincidido los participantes, que han valorado la jornada como un paso más en la construcción de una sociedad libre de violencia sexual y comprometida con la igualdad.