La prisión de Huelva cumple 30 años con homenaje a sus más de 500 trabajadores

El Centro Penitenciario de Huelva cumple este 21 de junio tres décadas desde su inauguración oficial. Con motivo de esta efeméride, CSIF Instituciones Penitenciarias Huelva ha querido rendir homenaje a todos los trabajadores que han formado parte de la historia del centro, destacando su papel esencial en la seguridad, la reinserción social y el funcionamiento diario de una de las instituciones más complejas de la administración pública.

Desde su puesta en marcha en 1996, el centro penitenciario onubense ha sido escenario de miles de historias humanas, intervenciones sanitarias, programas educativos, actividades deportivas y culturales, así como actuaciones relacionadas con la custodia y tratamiento de las personas privadas de libertad.

El sindicato ha puesto especialmente en valor la labor de los más de 500 profesionales que actualmente desarrollan su trabajo en el centro, entre funcionarios de vigilancia, personal sanitario, equipos técnicos, docentes, trabajadores de mantenimiento y otros profesionales que participan en el funcionamiento de las instalaciones.

CSIF también ha querido destacar la figura del Padre Emilio, capellán del centro durante años y una persona muy vinculada a la vida penitenciaria onubense, cuya labor ha dejado una profunda huella tanto entre internos como entre trabajadores.

A lo largo de estas tres décadas, la prisión de Huelva se ha consolidado como uno de los centros de referencia dentro del sistema penitenciario español. Inaugurada como uno de los denominados “centros tipo”, fue diseñada inicialmente para albergar a 1.008 internos y contaba con instalaciones consideradas innovadoras para la época.

Sin embargo, la evolución de la población reclusa ha llevado al establecimiento a afrontar importantes retos. Actualmente alberga a más de 1.350 personas privadas de libertad, una cifra que supera ampliamente su capacidad inicial y que sitúa la ocupación en torno al 134 por ciento.

Coincidiendo con este aniversario, CSIF ha destacado además el reciente avance parlamentario para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo. El sindicato considera que esta medida supondrá un mayor respaldo jurídico y una protección reforzada frente a las agresiones que sufren los profesionales penitenciarios.

Desde la organización sindical subrayan que el reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para el centro onubense, que celebra 30 años de actividad manteniendo una labor fundamental en la aplicación de las penas privativas de libertad y en los procesos de reeducación y reinserción social contemplados en la Constitución.

Con este homenaje, CSIF ha querido agradecer el compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio de todos los trabajadores que han pasado por la prisión de Huelva desde su apertura, contribuyendo durante tres décadas al funcionamiento de una institución clave para la sociedad.