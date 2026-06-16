La nueva comisionada del Ciclo del Agua analiza en Huelva los retos de Doñana

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha mantenido un encuentro institucional con Laura Martín Murillo, recientemente nombrada comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas.

Durante la reunión, ambas responsables analizaron los principales desafíos relacionados con la conservación y recuperación de los ecosistemas, así como las actuaciones vinculadas a la transición ecológica y a la gestión sostenible de los recursos hídricos.

El encuentro también sirvió para abordar el desarrollo de los marcos de actuación previstos para Doñana y el acuerdo medioambiental y socioeconómico impulsado para este espacio natural, considerado uno de los principales compromisos institucionales en materia de sostenibilidad para la provincia de Huelva.

Laura Martín Murillo asume esta nueva responsabilidad tras una amplia trayectoria profesional ligada a la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, las energías renovables y la economía verde. Entre otros cargos, ha sido directora del gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, además de dirigir el Instituto para la Transición Justa.

La nueva comisionada destacó durante el encuentro su compromiso con la recuperación de los humedales y con la restauración de ecosistemas especialmente sensibles, subrayando la necesidad de avanzar en estas políticas en un contexto marcado por la emergencia climática.

La reunión pone de manifiesto la importancia que mantiene Huelva dentro de las estrategias nacionales relacionadas con la protección ambiental, la gestión del agua y la recuperación de espacios naturales de alto valor ecológico, con Doñana como uno de los principales referentes.