El Juan Ramón Jiménez y ASANHEMO se alían por los menores con hemofilia
El centro sanitario y ASANHEMO actualizan protocolos y coordinan a distintos especialistas para garantizar una respuesta rápida ante cualquier urgencia.
El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y la Asociación Andaluza de Hemofilia (ASANHEMO) han reforzado su colaboración con el objetivo de garantizar la máxima seguridad a los menores con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que participarán en el XVI Campamento Andaluz de la asociación, previsto del 28 de junio al 5 de julio en Lepe.
Con motivo de esta cita, que reunirá a niños y adolescentes procedentes de distintos puntos de Andalucía, el hospital onubense ha puesto en marcha una estrategia de formación y coordinación multidisciplinar destinada a optimizar la atención sanitaria ante cualquier posible incidencia.
La hemofilia y otras alteraciones de la coagulación pueden provocar hemorragias prolongadas tras golpes, caídas o heridas aparentemente leves, por lo que una actuación rápida y especializada resulta fundamental, especialmente en edades infantiles.
Como centro de referencia provincial para pacientes con hemofilia y coagulopatías congénitas complejas, el Hospital Juan Ramón Jiménez ha reunido a profesionales de diferentes áreas para actualizar protocolos asistenciales y revisar las últimas evidencias científicas relacionadas con el tratamiento de estas patologías.
La iniciativa involucra a especialistas de Urgencias, Pediatría, Hematología, Farmacia, Traumatología, Rehabilitación, Radiodiagnóstico, Otorrinolaringología, Aparato Digestivo, Cirugía y Anestesia, entre otros servicios, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante cualquier situación que requiera atención médica.
Dentro de esta estrategia se celebrará el próximo 24 de junio una jornada formativa en la que facultativos, residentes y profesionales de enfermería compartirán experiencias clínicas y revisarán procedimientos para agilizar la toma de decisiones, especialmente en situaciones de urgencia.
Además de la formación presencial, el centro sanitario elaborará material divulgativo y cartelería de consulta rápida para facilitar el acceso a la información por parte de los profesionales y reforzar la calidad asistencial.
Desde el hospital destacan que esta colaboración histórica con ASANHEMO no solo persigue mejorar la atención médica, sino también favorecer la autonomía y el autocuidado de los menores afectados, permitiéndoles participar en actividades de ocio y convivencia en un entorno seguro.
La iniciativa refuerza el compromiso del Hospital Juan Ramón Jiménez con la atención especializada a pacientes con enfermedades poco frecuentes y con el desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la tranquilidad de sus familias.