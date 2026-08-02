Arrancan las obras de la futura Plaza de la Provincia en La Orden

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado las obras de la futura Plaza de la Provincia, un proyecto que transformará el entorno de la avenida Diego Morón, en la barriada de La Orden, en un nuevo espacio de convivencia con zonas verdes, áreas de descanso, juegos infantiles inclusivos y recorridos totalmente accesibles.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado el inicio de los trabajos, donde ya se han ejecutado las primeras labores de preparación del terreno, desconexión de redes y demoliciones necesarias para acometer una actuación que recuperará más de 3.000 metros cuadrados de espacio público.

Miranda ha señalado que "este proyecto ya es una realidad" y ha destacado que permitirá convertir "un espacio degradado y con problemas de accesibilidad en una plaza moderna, verde y pensada para las personas".

Asimismo, ha subrayado el carácter simbólico del proyecto, ya que la nueva plaza rendirá homenaje a toda la provincia de Huelva mediante una gran rosa de los vientos integrada en el pavimento, desde la que se identificarán las distintas comarcas onubenses: Sierra, Andévalo, Costa, Condado, Cuenca Minera y área metropolitana.

Una inversión de 1,2 millones

La actuación forma parte del Plan de Inversiones de Barriadas impulsado por el Ayuntamiento y contará con una inversión global de 1,2 millones de euros.

La primera fase, destinada a la urbanización del entorno, supera los 846.000 euros, mientras que un segundo proyecto de renaturalización y revegetación, actualmente en redacción, contará con un presupuesto cercano a los 400.000 euros.

El proyecto contempla la creación de un gran bulevar central arbolado que conectará los diferentes niveles de la plaza, nuevos itinerarios accesibles mediante rampas y pasamanos, zonas de sombra con pérgolas, mobiliario urbano renovado, iluminación eficiente y amplias zonas ajardinadas.

Además, se remodelará el acceso posterior a la escuela infantil Virgen de la Cinta para mejorar la seguridad y la integración urbana del entorno.

Juegos infantiles y más zonas verdes

En la plataforma superior, junto a la calle Joaquín Bustamante, se instalará una nueva zona de juegos infantiles inclusivos y accesibles destinada a menores de entre 6 y 15 años, favoreciendo el ocio familiar y la convivencia entre generaciones.

La actuación incorporará también nuevo arbolado y diferentes especies arbustivas para reforzar la presencia de zonas verdes y mejorar el confort climático del espacio.

Más actuaciones en La Orden

La futura Plaza de la Provincia se suma a otras inversiones que el Ayuntamiento está impulsando en la barriada, entre ellas la Plaza del Perdón, el nuevo Plan Municipal de Asfaltado y los aparcamientos proyectados junto a la Plaza de Estados Unidos y en la trasera de la Escuela Oficial de Idiomas.

La alcaldesa ha agradecido la comprensión de los vecinos por las molestias que puedan ocasionar las obras y ha asegurado que el objetivo municipal es completar la actuación en los plazos previstos para dotar a La Orden de "una plaza moderna, accesible y de la que todos los onubenses puedan sentirse orgullosos".