Así es el dispositivo de casi 400 policías que vela por la seguridad en las Colombinas

La Policía Nacional mantiene activo un amplio dispositivo especial de seguridad con motivo de las Fiestas Colombinas 2026, en el que participan casi 400 agentes repartidos entre el recinto ferial y otros puntos estratégicos de la capital onubense.

En el vídeo puede verse parte del despliegue policial, diseñado para reforzar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos y garantizar el normal desarrollo de una de las celebraciones con mayor afluencia de público del año.

El operativo cuenta con efectivos de distintas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Caballería, la Base Delegada de la Unidad Aérea, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), además de agentes de Seguridad Ciudadana.

A este despliegue se suma la presencia de policías de paisano pertenecientes a la Policía Judicial, que trabajan para prevenir hurtos, robos y otros delitos habituales en eventos multitudinarios, así como dispositivos específicos para evitar robos en viviendas durante los días de feria.

Paralelamente, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería realizan controles junto a la Inspección de Trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa laboral, mientras que la Unidad de Seguridad Privada supervisa los servicios contratados para las Colombinas.

Con este dispositivo, la Policía Nacional busca garantizar la seguridad de los miles de onubenses y visitantes que disfrutan estos días de las Colombinas.