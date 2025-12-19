Las previsiones de lluvia obligan a cancelar la Ruta de la Zambomba en varias plazas de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado la cancelación de la Ruta de la Zambomba prevista para este viernes 19 de diciembre en distintos puntos de la ciudad, debido a las previsiones de lluvia anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha informado el Consistorio, las condiciones meteorológicas adversas hacen inviable la celebración de las zambombas programadas en la Plaza León Ortega, Plaza de La Merced, Paseo de Santa Fe, Plaza Niña, Plaza de La Constitución y Plaza Lino, priorizando así la seguridad de participantes y asistentes.

No obstante, el Ayuntamiento ha confirmado que sí se celebrará la zambomba prevista en la Plaza de Los Dolores, al considerarse que reúne las condiciones necesarias para su desarrollo pese a las previsiones meteorológicas.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se lamentan las molestias que esta decisión pueda ocasionar y se agradece la comprensión de la ciudadanía, recordando que el objetivo es garantizar el buen desarrollo de las actividades navideñas y la seguridad de todos los asistentes.