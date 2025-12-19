La FOE y la plataforma ‘Y Huelva ¿cuándo?’ guardan un minuto de silencio por el abandono de las infraestructuras de la provincia

La Federación Onubense de Empresarios (FOE), junto con la plataforma ciudadana ‘Y Huelva ¿cuándo?’, ha organizado este viernes un minuto de silencio en la sede de la FOE para llamar la atención sobre la situación crítica de las infraestructuras en la provincia de Huelva. El acto simbólico busca visibilizar lo que califican como un abandono histórico de las administraciones hacia la provincia, especialmente tras los recientes incidentes que han afectado a cientos de viajeros en el transporte ferroviario.

El presidente de la FOE ha señalado que este gesto representa la indignación de los onubenses ante la falta de inversión pública y la dejación de responsabilidades de las administraciones. “No se trata solo de obras públicas o promesas incumplidas; esto es una cuestión de dignidad para los ciudadanos y para la provincia. No podemos permitir que se pisotee nuestra capacidad de crecer y generar oportunidades”, ha declarado durante el acto.

El representante empresarial ha recordado los problemas recientes en el tramo entre Sevilla y Huelva, donde cientos de viajeros se vieron afectados por averías y retrasos, con largas horas de espera sin atención adecuada, lo que considera un ejemplo del “pisoteo a la dignidad de los onubenses”.

Asimismo, ha instado a la sociedad civil a unirse para exigir soluciones concretas y duraderas, denunciando que la provincia depende actualmente del esfuerzo de los empresarios y autónomos ante la falta de respuesta efectiva de las administraciones. El mensaje de la FOE y de la plataforma ‘Y Huelva ¿cuándo?’ es claro: es momento de reclamar inversiones y proteger el futuro de Huelva, priorizando el bienestar colectivo por encima de promesas incumplidas.

El acto finalizó con un llamamiento a la unidad de todos los sectores de la provincia para exigir compromisos reales y garantizar que situaciones como las vividas en el transporte ferroviario no se repitan, subrayando que la dignidad y el desarrollo de Huelva deben estar por encima de la indiferencia política.