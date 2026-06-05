Los Premios Marismas reconocen el compromiso de Patricia Mauri y Rocío Muñoz con la igualdad

El Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer el fallo de la XXIV edición de los Premios Marismas ‘Mujeres por la Igualdad’, que este año reconocerán de forma compartida a Patricia Mauri Fábregas y Rocío Muñoz Sánchez por su trayectoria profesional y social en favor de la igualdad, los cuidados y el apoyo a las personas más vulnerables.

El jurado ha acordado además conceder un reconocimiento póstumo a la fotógrafa María Clauss, en homenaje a una carrera profesional que dejó una profunda huella en la vida cultural y social de Huelva.

Los galardones, que se entregarán el próximo 17 de junio, tienen como objetivo destacar a personas y entidades que han trabajado de forma destacada en la promoción de la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de las mujeres.

Una de las premiadas, Rocío Muñoz Sánchez, ha sido reconocida por su larga trayectoria al frente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Huelva (AFA Huelva). Tras asumir la presidencia de la entidad en 1998, logró impulsar su crecimiento y consolidarla como una referencia en la atención a personas con Alzheimer y en el apoyo a sus familias, especialmente a las mujeres cuidadoras.

Su labor también fue clave para la creación de la Federación Provincial de AFA de Huelva y la ha llevado a ocupar responsabilidades en organizaciones andaluzas y nacionales vinculadas a la atención de esta enfermedad.

Por su parte, Patricia Mauri Fábregas ha sido distinguida por una trayectoria de más de tres décadas dedicada al ámbito sanitario y al voluntariado social. Enfermera de profesión y actual presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, ha desarrollado gran parte de su carrera en el Servicio Andaluz de Salud.

Además, como presidenta de Cruz Roja en Huelva, ha impulsado numerosas iniciativas sociales y de igualdad, reforzando especialmente el papel de la mujer en espacios de responsabilidad y toma de decisiones.

La edición de este año tendrá también un marcado carácter emotivo con el homenaje a María Clauss, fotógrafa de referencia cuya obra contribuyó a documentar y difundir la realidad social y cultural de la provincia. El Ayuntamiento ha avanzado además que el reconocimiento póstumo de la edición de 2027 recaerá en Elena Ruiz Ángel.

La gala de entrega se celebrará el próximo 17 de junio a las 20:30 horas y reunirá a representantes institucionales, colectivos sociales y asociaciones de toda la provincia para reconocer el trabajo de mujeres que han contribuido de forma decisiva a construir una sociedad más igualitaria.