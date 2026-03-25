Premio nacional al Juan Ramón Jiménez por un estudio sobre lactancia neonatal

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha sido reconocido por la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN) con el premio a la mejor comunicación en lactancia materna en unidades neonatales, gracias a un estudio que evidencia los beneficios de la leche materna donada en bebés prematuros y enfermos.

El trabajo, presentado en el Congreso Español de Lactancia Materna-IHAN 2026 celebrado en Sevilla, concluye que el uso de leche humana procedente de bancos de donación durante el ingreso hospitalario mejora significativamente las tasas de lactancia materna en el momento del alta.

La investigación, desarrollada por las enfermeras Sonia Pastor, Rocío González, Ana González y María José Cordero, ha analizado la evolución de 66 recién nacidos prematuros y enfermos atendidos en la Unidad Neonatal del centro entre 2023 y 2024.

Los datos reflejan una mejora en los indicadores: en 2023, el 33% de los bebés recibieron lactancia materna exclusiva, cifra que aumentó al 36% en 2024. También creció la lactancia mixta, mientras que descendió el uso de fórmula artificial.

El hospital onubense cuenta con un Centro Satélite de Leche Humana Donada, dependiente del Banco de Leche de Sevilla, lo que permite ofrecer este recurso a los recién nacidos cuando no se dispone de leche materna propia.

Desde el centro destacan que la lactancia materna es el modelo de referencia en la alimentación neonatal, especialmente en bebés prematuros o con patologías, y que la disponibilidad de leche donada supone un apoyo clave para mejorar la salud materno-infantil.

El estudio pone además el foco en la necesidad de seguir avanzando en iniciativas como la acreditación Neo-IHAN, orientadas a humanizar la atención neonatal y fomentar la lactancia materna en los hospitales.

Este reconocimiento nacional refuerza el papel del Hospital Juan Ramón Jiménez como referente en el ámbito de la atención neonatal y la promoción de prácticas asistenciales basadas en la evidencia científica.