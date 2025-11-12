Un premio de más de 1,2 millones de euros del Eurojackpot de la ONCE toca en Huelva
El único acertante en España compró su boleto en la céntrica plaza de las Monjas; el vendedor celebraba ese mismo día su 14º aniversario en la ONCE.
La suerte ha vuelto a sonreír a Huelva capital, donde el sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado este martes ha dejado un premio de más de 1,2 millones de euros. El boleto, valorado en solo dos euros, fue vendido por Sebastián Martín, en su punto de venta situado en la plaza de las Monjas, pleno corazón de la ciudad.
El agraciado —único acertante en España de segunda categoría— logró acertar los cinco números y un sol, quedándose a tan solo un número complementario de alcanzar el bote de diez millones de euros que ofrecía el sorteo europeo, en el que participan 18 países del Espacio Económico Europeo.
El vendedor, visiblemente emocionado, celebraba además una fecha muy especial: este martes se cumplían exactamente 14 años desde que comenzó a trabajar en la ONCE, un 11 de noviembre de 2011, cuando la organización estrenaba su Sorteo Extraordinario del 11/11.
“Imagino que el que lo ha ganado se volverá loco de contento”, comentó Sebastián, quien todavía desconoce la identidad del afortunado o afortunada. Con humor y entusiasmo, añadió: “Me hubiese gustado que hubiera sido un Cuponazo de viernes más repartido, pero está bien; espero que algún día se pase por mi lado y sepa quién es”.
El premio ha causado expectación en el centro de Huelva, donde muchos transeúntes se acercaron al quiosco de Sebastián para felicitarle y comprobar si la suerte, esta vez, estaba más cerca de lo que imaginaban.