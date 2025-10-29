La Policía Nacional suspende la expedición de DNI y Pasaportes en Huelva por fallos eléctricos derivados del temporal

La Policía Nacional en Huelva ha informado este miércoles de la suspensión temporal de la expedición y renovación del DNI y del Pasaporte, debido a los problemas técnicos ocasionados en la red eléctrica como consecuencia del fuerte temporal que ha afectado a la capital y su entorno durante las últimas horas.

La incidencia obliga a cancelar todas las citas programadas para hoy, jueves 30 y viernes 31 de octubre, tanto en horario de mañana como de tarde. La Comisaría ha comunicado que los ciudadanos afectados deberán solicitar una nueva cita a través de la web oficial www.citapreviadnie.es o mediante el teléfono 060.

Con el fin de minimizar los perjuicios, la Unidad de Documentación de Españoles de la Comisaría Provincial de Huelva ha decidido aumentar el número de citas disponibles la próxima semana, de modo que todos los usuarios puedan ser atendidos con la mayor rapidez posible.

No obstante, la Policía Nacional atenderá de forma prioritaria los casos acreditados como urgentes o inmediatos, como desplazamientos inaplazables, gestiones bancarias o trámites notariales, siempre que estén debidamente justificados.

Desde el cuerpo se recuerda que la provincia de Huelva cuenta con otra oficina de documentación en Ayamonte, cuyo sistema eléctrico no se ha visto afectado por el temporal y mantiene su actividad con normalidad.

Asimismo, la Policía recomienda a los ciudadanos comprobar la fecha de caducidad de sus documentos y recuerda que el DNI puede renovarse hasta 180 días antes de su vencimiento y el Pasaporte incluso con un año de antelación.

La Comisaría ha pedido comprensión ante esta situación “sobrevenida e inevitable”, asegurando que se trabaja para restablecer el servicio lo antes posible y garantizar la atención habitual a los usuarios.